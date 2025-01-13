Нехай про них говорить тренерський штаб: Суркіс – про перспективи Слюбика та Окона в Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс, який наразі перебуває разом із командою на тренувальних зборах у Туреччині, відмовився говорити про захисників Богдана Слюбика та Іме Окона, які зараз перебувають на перегляді в київській команді.

Його слова наводить пресслужба "біло-синіх".

"Я нічого не буду говорити про них. Нехай про них говорить тренерський штаб Динамо", – коротко відповів президент клубу.

У поточному сезоні Богдан Слюбик зіграв у шести матчах Української Прем’єр ліги за Рух: без результативних дій. На його рахунку два матчі за молодіжну збірну України U-21. Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.

Окон – гравець клубу СуперСпорт Юнайтед, що виступає в прем'єр-лізі ПАР. Його зріст – 187 см, вартість на Transfermarkt – 650 тис. Контракт африканця зі своїм клубом закінчується 30 червня 2025 року.