Динамо підтвердило перегляд талановитого захисника Руха

Київське Динамо підтвердило, що захисник Богдан Слюбик відправиться з командою до Туреччини на перегляд.

Про це повідомила пресслужба "біло-синіх".

Вказано, що 20-річний бек успішно пройшов медогляд. Кияни завтра, 5 січня, вилітають до Туреччини на тренувальний збір. Після підготовки та проведених товариських матчів буде ухвалене рішення щодо доцільності підписання контракту з гравцем.

У поточному сезоні Богдан Слюбик зіграв у шести матчах Української Прем’єр ліги: без результативних дій. На його рахунку два матчі за молодіжну збірну України U-21. Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, Рух та Карпати оголосили, що з наступного сезону об'єднаються в одну команду.