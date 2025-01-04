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Динамо підтвердило перегляд талановитого захисника Руха

Руслан Травкін — 4 січня 2025, 12:43
Динамо підтвердило перегляд талановитого захисника Руха
Богдан Слюбик
Рух

Київське Динамо підтвердило, що захисник Богдан Слюбик відправиться з командою до Туреччини на перегляд.

Про це повідомила пресслужба "біло-синіх".

Вказано, що 20-річний бек успішно пройшов медогляд. Кияни завтра, 5 січня, вилітають до Туреччини на тренувальний збір. Після підготовки та проведених товариських матчів буде ухвалене рішення щодо доцільності підписання контракту з гравцем.

У поточному сезоні Богдан Слюбик зіграв у шести матчах Української Прем’єр ліги: без результативних дій. На його рахунку два матчі за молодіжну збірну України U-21. Transfermarkt оцінює футболіста у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, Рух та Карпати оголосили, що з наступного сезону об'єднаються в одну команду. 

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Богдан Слюбик

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