Ігор Суркіс: Стояти на паперті з протягнутою рукою Динамо не буде

Динамо погодиться продати своїх лідерів тільки в разі надходження вигідних пропозицій.

Про це президент клубу заявив у коментарі для "ТаТоТаке".

"Наразі я не маю жодної офіційної пропозиції щодо когось з наших лідерів - чи то Шапаренка, чи то Буяльського. Але стояти на паперті з протягнутою рукою Динамо не буде. Розглядатиме тільки гідні варіанти, які можуть зʼявитися, наприклад, після Євро".

Також Суркіс прокоментував чутки навколо трансферу Олександра Піхальонка з Дніпра-1.

"Разом з тим, ми достатньо спроможні, щоб придбати гравця, який цікавить наш тренерський штаб так, як Піхальонок".

Нагадаємо, президент Динамо раніше заявляв, що оцінює Миколу Шапаренка у 300 мільйонів євро. Нещодавно 25-річного півзахисника визнали найкращим гравцем травня.