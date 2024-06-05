Ігор Суркіс: Стояти на паперті з протягнутою рукою Динамо не буде
Динамо погодиться продати своїх лідерів тільки в разі надходження вигідних пропозицій.
Про це президент клубу заявив у коментарі для "ТаТоТаке".
"Наразі я не маю жодної офіційної пропозиції щодо когось з наших лідерів - чи то Шапаренка, чи то Буяльського. Але стояти на паперті з протягнутою рукою Динамо не буде. Розглядатиме тільки гідні варіанти, які можуть зʼявитися, наприклад, після Євро".
Також Суркіс прокоментував чутки навколо трансферу Олександра Піхальонка з Дніпра-1.
"Разом з тим, ми достатньо спроможні, щоб придбати гравця, який цікавить наш тренерський штаб так, як Піхальонок".
Нагадаємо, президент Динамо раніше заявляв, що оцінює Миколу Шапаренка у 300 мільйонів євро. Нещодавно 25-річного півзахисника визнали найкращим гравцем травня.