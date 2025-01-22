Суркіс: У Динамо є одна пропозиція щодо трансферу гравця

Президент київського Динамо Ігор Суркіс повідомив, що наразі клуб має лише одну пропозицію щодо трансферу гравця.

Цитує функціонера ТаТоТаке.

"Ми входимо в переговори тоді, коли бачимо офіційний лист щодо зацікавленості в наших футболістах на фірмовому бланку іншого клубу. А не тоді, коли читаємо щось в інтернеті чи отримуємо дзвінки відм агентів.

Станом на зараз до офісу клубу надійшов лише один такий лист – і це не про Попова або Бражка", – зазначив Суркіс.