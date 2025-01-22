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Суркіс: У Динамо є одна пропозиція щодо трансферу гравця

Олександр Булава — 22 січня 2025, 18:18
Ігор Суркіс прокоментував пропозиції щодо гравців Динамо Київ
Ігор Суркіс
ФК Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс повідомив, що наразі клуб має лише одну пропозицію щодо трансферу гравця.

Цитує функціонера ТаТоТаке.

"Ми входимо в переговори тоді, коли бачимо офіційний лист щодо зацікавленості в наших футболістах на фірмовому бланку іншого клубу. А не тоді, коли читаємо щось в інтернеті чи отримуємо дзвінки відм агентів.

Станом на зараз до офісу клубу надійшов лише один такий лист – і це не про Попова або Бражка", – зазначив Суркіс.

Раніше повідомлялося, що турецький Трабзонспор має намір підписати футболіста київського Динамо Дениса Попова. Проте президент киян Ігор Суркіс у коментарі Чемпіону спростував дану інформацію.

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