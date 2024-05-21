Динамо визначило майбутнє талановитого півзахисника
— 21 травня, 18:12
19-річний півзахисник Динамо Київ Антон Царенко може залишити клуб влітку.
Про це повідомляє Sport-express.ua.
Керівництво "біло-синіх" хоче відправити гравця в оренду. Наразі підшукується клуб, де він буде отримуватиме більше ігрового часу.
У сезоні-2023/24 Царенко відіграв 7 матчів, в яких не відзначився результативними діями.
Чинний контракт футболіста розрахований до 31 грудня 2024 року.
Напередодні Динамо перемогло криворізький Кривбас у 29 турі Української Прем'єр-ліги.
В завершальному, 30 турі, кияни зустрінуться з Рухом у Львові. Матч відбудеться 25 травня, у суботу.