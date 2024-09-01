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Штучний інтелект оцінив шанси Динамо на плейоф Ліги Європи

Володимир Кук — 1 вересня, 15:05
Штучний інтелект оцінив шанси Динамо на плейоф Ліги Європи
UEFA

Штучний інтелект оцінив шанси київського Динамо на плейоф Ліги Європи сезону-2024/25.

Про це заявляє Football Meets Data.

Статистичний портал оцінив шанси команд основного раунду Ліги Європи на вихід у плейоф. Для цього було проведено понад 10000 симуляцій основного раунду турніру.

Зазначимо, що шанси київського Динамо на вихід в плейоф мінімальні. Імовірність того, що кияни потраплять до топ-8 і потраплять в 1/8 фіналу напряму, становить 9%. Імовірність потрапляння в топ-24 і участі в додатковому раунді плейоф за вихід в 1/8 фіналу – 54%. Це ставить команду Олександра Шовковського на 30 місце серед 36 учасників.

Найбільше шансів на потрапляння у топ-8 і в 1/8 фіналу напряму у лондонсьного Тоттенгема — 49%.

Нагадаємо, київський клуб зупинився за крок до основного етапу Ліги чемпіонів. У фіналі кваліфікації кияни за сумою двох матчів поступилися Зальцбургу.

Раніше було оприлюднено розклад матчів Динамо в ЛЄ сезону-2024/25.

Динамо Київ Ліга Європи-2024/25

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