Поливали страшно: Судаков розповів, як реагує на негативні коментарі в соцмережах

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков розповів, як реагує на негативні коментарі в соціальних мережах останнім часом, наголосивши, що він вже трохи абстрагувався від цього всього.

Про це він сказав в ефірі радіо "Чемпіон".

"Якщо чесно, останнім часом трохи абстрагувався від цього всього. На Євро реагував, дивився, читав. Дуже багато коментарів було негативних. Були такі емоційні гойдалки. Спочатку після румунів, коли програли 0:3, звичайно, нас поливали страшно. Потім після Словаччини всі пишуть "Молодці".

Потім знову Бельгія і так само… В мене був момент… Навіть потрапляв на тік-токи: "Яким було б життя, якби Судаков забий той самий мʼяч". І там паралельний всесвіт. Звичайно, переглядаю. Я не можу зовсім не читати, тому що воно мені все висвічується", – розповів Судаков.

Раніше Судаков сказав, що Михайло Мудрик та Микола Шапаренко справді конфліктували через "десятку".

Також повідомлялося, що представники лондонського Арсенала стежитимуть за грою Георгія під час мату в Лізі чемпіонів проти донецького Шахтаря.