Судаков підтвердив чутки про конфлікт у збірній України через 10-й номер

Півзахисник збірної України та Шахтаря Георгій Судаков сказав, що Михайло Мудрик та Микола Шапаренко справді конфліктували через "десятку".

Про це Судаков розповів у ефірі радіо "Чемпіон". Епізод із обговоренням цієї ситуації Георгій опублікував у Instagram.

"Ну, так, звичайно, обговорювали, сміялися. Я спитав, чи все нормально, але він встиг руку підняти. Я йому в руку, а не в голову влучив. Багато коментарів на рахунок того, що я помстився за друга, за 10-й номер. Була трохи сварка. Ну, як сварка. Просто підійняли питання, хто гратиме під 10-м номером. Пишуть, що це ти за Мудрика", – сказав Судаков.

Нагадаємо, після вересневих матчів збірної України проти Албанії та Чехії журналіст Ігор Циганик повідомив, що в національній команді стався конфлікт між Михайлом Мудриком і Миколою Шапаренком через 10-й номер.

Ця історія отримала жартівливе продовження, коли в матчі 3 туру Ліги націй проти Грузії Судаков випадково поцілив у обличчя Шапаренка.