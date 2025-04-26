Судаков – про матчі з Динамо: Фінал Кубку України для Шахтаря буде важливіший за УПЛ
Хавбек Шахтаря Георгій Судаков поговорив про те, який саме майбутній матч проти Динамо буде для його команди більш важливим.
Про це 22-річний українець розповів кореспонденту "Чемпіона" Станіславу Лисаку.
За словами Судакова, саме українське класичне в межах фіналу Кубку буде для донецького клубу більш важливим поєдинком.
Гравець так вважає через турнірне становище Української Прем'єр-ліги, де "гірники" майже втратили математичні шанси на чемпіонство.
"Враховуючи турнірне становище, важливіше для нас фінал Кубку. Але кожен матч проти Динамо – це надважливо, для нас немає різниці. Думаю, так само і для вболівальникі – чи це фіналу Кубку, чи чемпіонат України", – сказав Судаков.
Нагадаємо, що протистояння Динамо та Шахтаря в межах 26 туру УПЛ відбудеться завтра, 27 квітня. Старт матчу запланований на 18:00.
Раніше Георгій Судаков поділився подробицями свого фізичного стану напередодні важливого поєдинку.
А головний тренер "помаранчево-чорних" Маріно Пушич розкрив кадрову ситуацію своєї команди.