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Судаков – про матчі з Динамо: Фінал Кубку України для Шахтаря буде важливіший за УПЛ

Олексій Погорелов — 26 квітня 2025, 11:44
Георгій Судаков
Георгій Судаков
ФК Шахтар Донецьк

Хавбек Шахтаря Георгій Судаков поговорив про те, який саме майбутній матч проти Динамо буде для його команди більш важливим.

Про це 22-річний українець розповів кореспонденту "Чемпіона" Станіславу Лисаку.

За словами Судакова, саме українське класичне в межах фіналу Кубку буде для донецького клубу більш важливим поєдинком.

Гравець так вважає через турнірне становище Української Прем'єр-ліги, де "гірники" майже втратили математичні шанси на чемпіонство.

"Враховуючи турнірне становище, важливіше для нас фінал Кубку. Але кожен матч проти Динамо – це надважливо, для нас немає різниці. Думаю, так само і для вболівальникі – чи це фіналу Кубку, чи чемпіонат України", – сказав Судаков.

Нагадаємо, що протистояння Динамо та Шахтаря в межах 26 туру УПЛ відбудеться завтра, 27 квітня. Старт матчу запланований на 18:00.

Раніше Георгій Судаков поділився подробицями свого фізичного стану напередодні важливого поєдинку.

А головний тренер "помаранчево-чорних" Маріно Пушич розкрив кадрову ситуацію своєї команди.

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Чемпіонат України, УПЛ

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