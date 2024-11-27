Становище Андрія у Реалі не відображає його справжній потенціал: Судаков – про Луніна

Становище українського голкіпера Андрія у Реалі не відображає його справжній потенціал.

Таку думку в інтерв'ю Marca висловив півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Георгій Судаков.

"Андрій – дуже талановитий воротар. Його становище у Реалі не відображає його справжній потенціал. Він старанно працює щодня. Я впевнений, що його час настане. Його терпіння і професіоналізм заслуговують на величезну повагу", – сказав Судаков.

У поточному сезоні Андрій Лунін відіграв 5 матчів за Реал, в яких пропустив 8 голів і одного разу відстояв "на нуль". Також в активі українця гольова передача у матчі з Осасуною.

Раніше Судаков зізнався, що в майбутньому хотів би спробувати себе в чемпіонаті Англії чи Іспанії.