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Становище Андрія у Реалі не відображає його справжній потенціал: Судаков – про Луніна

Олексій Мурзак — 27 листопада 2024, 15:51
Становище Андрія у Реалі не відображає його справжній потенціал: Судаков – про Луніна
Андрій Лунін
Getty Images

Становище українського голкіпера Андрія у Реалі не відображає його справжній потенціал.

Таку думку в інтерв'ю Marca висловив півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Георгій Судаков.

"Андрій – дуже талановитий воротар. Його становище у Реалі не відображає його справжній потенціал. Він старанно працює щодня. Я впевнений, що його час настане. Його терпіння і професіоналізм заслуговують на величезну повагу", сказав Судаков.

У поточному сезоні Андрій Лунін відіграв 5 матчів за Реал, в яких пропустив 8 голів і одного разу відстояв "на нуль". Також в активі українця гольова передача у матчі з Осасуною.

Раніше Судаков зізнався, що в майбутньому хотів би спробувати себе в чемпіонаті Англії чи Іспанії.

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