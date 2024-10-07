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Покер Судакова увійшов до історії УПЛ: чим унікальне це досягнення

Микола Дендак — 7 жовтня, 15:25
Покер Судакова увійшов до історії УПЛ: чим унікальне це досягнення
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков став наймолодшим автором покера в історію Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Гравець забив 4 м'ячі у 9 турі УПЛ у ворота ЛНЗ у віці 22 років 35 днів та обійшов за цим показником свого наставника у збірній Україні Сергія Реброва. Легенда Динамо був рекордсменом з жовтня 1996 року. Тоді йому було 22 роки 132 дні.

Також Судаков став автором найшвидшого покера, обійшовши на дві хвилини ще одну легенду киян Артема Мілевського.

Загалом він став третім гравцем Шахтаря, який зумів відзначитись 4 рази в одному матчі. Раніше це вдавалося лише Олегу Матвєєву та Брандау. В історії УПЛ це лише 13-й покер.

У поточному сезоні Судаков зіграв 8 матчів за "гірників" в УПЛ, забив 7 м'ячів та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Манчестер Сіті та Ліверпуль відправляли своїх скаутів на матч Ліги чемпіонів між Аталантою та Шахтарем, щоб оцінити гру Судакова.

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