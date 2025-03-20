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Лідер Шахтаря розповів, які клуби ним цікавилися взимку

Олексій Мурзак — 20 березня 2025, 18:52
Лідер Шахтаря розповів, які клуби ним цікавилися взимку
Георгій Судаков
Getty Images

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков взимку міг опинитися в одному з європейських чемпіонатів.

Про це він розповів у коментарі Napoli Magazine.

"Я спілкувався із Наполі та Ювентусом, у мене були контакти з деякими іншими командами Серії А. Шахтар вирішив, що я маю залишитися, бо вони відчували, що мені все ще потрібно покращити деякі аспекти моєї гри, щоб бути повністю готовим для переїзду до Європи.

Я сподіваюся, що в майбутньому зможу грати в одній із п'яти найкращих європейських ліг та перевірити себе там. Але вже у Шахтарі ми мали деякі великі випробування. У січні Порту також виявляв інтерес, але офіційної пропозиції від них не було", – розповів Георгій.

Судаков додав, що вважає італійську лігу однією з найкращих в світі.

"Це велика честь, тому що італійська ліга – одна з найкращих у світі. Однак зараз я зосереджений на теперішньому часі та своєму зростанні. Всі рішення про моє майбутнє будуть ухвалені свого часу спільно із «Шахтарем» та моїми агентами. Це пріоритет: працювати, прогресувати та допомагати своїй команді", – заявив Судаков.

Раніше відомий український тренер Віктор Скрипник висловився щодо півзахисника, зазначивши, що він готовий вирушити підкорювати Європу.

Також власник агенції ProStar Вадим Шаблій розповів, що за зіркою "гірників" активно стежать клуби Англійської Прем'єр-ліги, і невдовзі ми зможемо побачити гравця у топовому чемпіонаті.

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Георгій Судаков

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