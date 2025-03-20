Лідер Шахтаря розповів, які клуби ним цікавилися взимку

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков взимку міг опинитися в одному з європейських чемпіонатів.

Про це він розповів у коментарі Napoli Magazine.

"Я спілкувався із Наполі та Ювентусом, у мене були контакти з деякими іншими командами Серії А. Шахтар вирішив, що я маю залишитися, бо вони відчували, що мені все ще потрібно покращити деякі аспекти моєї гри, щоб бути повністю готовим для переїзду до Європи.

Я сподіваюся, що в майбутньому зможу грати в одній із п'яти найкращих європейських ліг та перевірити себе там. Але вже у Шахтарі ми мали деякі великі випробування. У січні Порту також виявляв інтерес, але офіційної пропозиції від них не було", – розповів Георгій.