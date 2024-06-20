Заміна Марески: Лестер оголосив про призначення нового тренера

Валлійський фахівець Стів Купер став новим головним тренером Лестер Сіті.

Про це повідомила пресслужба "лисів".

Сторони уклали трирічний контракт.

Leicester City Football Club can confirm the appointment of Steve Cooper as our new First Team Manager 🔵 — Leicester City (@LCFC) June 20, 2024

Останнім клубом, який тренував Купер, був Ноттінгем Форест. У грудні 2023 року його звільнили, тому останні пів року тренер був без роботи.

У Лестері Купер повинен замінити Енцо Мареску, який став головним тренером Челсі після того, як виграв з "лисами" Чемпіоншип та здобув путівку в Англійську Прем'єр-лігу.