Стерлінг встановив рекорд серед англійських гравців у Лізі чемпіонів

Вінгер Рахім Стерлінг став першим англійцем, який зіграв за 4 різні клуби у матчах Ліги чемпіонів.

У матчі Аталанта – Арсенал гравець вийшов на поле на 73 хвилині гри. Гра завершилася внічию.

Стерлінг – вихованець Ліверпуля. Саме за цей клуб він і дебютував у матчах ЛЧ.

Потім він виступав з Манчестер Сіті, а згодом перейшов до лондонського Челсі.

Нагадаємо, що Рахім виступає за "канонірів" на правах оренди. На рахунку 29-річного футболіста 20 голів за 89 поєдинків у складі збірної Англії.