Степаненко: Збірна України награла на перемогу в грі з Чехією

Опорний півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко вважає, що підопічні Сергія Реброва награли на перемогу в матчі 4 туру Ліги націй УЄФА проти Чехії (1:1).

Про це 35-річний футболіст розповів у післяматчевому коментарі.

"Ми розуміли, що Чехія дуже інтенсивна команда. Вони намагаються пресингувати, не давати грати в комбінаційний футбол. Вони, в принципі, всі матчі так грали. До того ж стандарти, аути дуже небезпечні. Вважаю, що в якійсь частині матчу ми підсіли.

Дали їм можливість грати в їхній футбол, у них багато що виходило. Вони забили гол. Один в один такий, як і коли ми грали в Празі. Хоча до цього розбирали ці моменти. А так я думаю, що і кінцівку першого тайму, і другий тайм, і забили мʼяч, і були моменти... Можна сказати, що награли на перемогу".

Також капітан Шахтаря розповів про відновлення від пошкодження.

"Почуваю себе нормально. Мені лікарі казали, що потрібно 2-3 тижні відновлення. Я був готовий зіграти з Грузією, але дякую Сергію Станіславовичу – він сказав, що здоров'я важливіше і дав мені відпочинок, щоб я готувався вже на Чехію. В принципі, сьогодні було все нормально, грав на повну. Але в кінці вже було важкувато – багато пропустив", – підсумував Степаненко.

Тарас Степаненко вийшов у стартовому складі збірної України на матч проти Чехії, відіграв 64 хвилини та був замінений на Івана Калюжного. За цей час опорний півзахисник здійснив один відбір, одне перехоплення та виграв 2 верхових боротьби з 3, за що отримав 6,7 бала від SofaScore.

Нагадаємо, після 4 турів у активі підопічних Реброва 4 бали та остання сходинка у групі. Лідером квартету є саме Чехія, в якої 7 очок.