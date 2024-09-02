Степаненко: На безпеку мають звертати увагу ті люди, які організовують матчі
Капітан Шахтаря Тарас Степаненко вважає, що організатори змагань мають відповідальніше ставитися до своїх обов’язків.
Про це він розповів у коментарі клубній пресслужбі.
"Після того, що сталося в Кривому Розі, я переживав, моя родина переживала, знаю, що дружини футболістів дуже переживали. Іноземці – тут зрозуміло: вони приїхали до іншої країни й були перелякані, але зібралися. Для нас створили умови: ми переночували в іншому місті, їхали на гру дві години автобусом – і почали цей матч, грали, але недограли.
Це тяжко, це не дуже приємно, і мені здається, що на безпеку більше повинні звертати увагу ті люди, які організовують наші турніри, які організовують матчі. Тому що це, якщо чесно, не смішно. І я вважаю, що це не завжди правильно", – сказав Степаненко.
Нагадаємо, матч 5 туру УПЛ між Кривбасом та Шахтарем було перервано на 50-й хвилині через повітряну тривогу. В підсумку було ухвалено рішення перенести гру на невизначений час. За інформацією "ТаТоТаке", догравання може відбутися у 2025 році.