Динамо U-19 дізналося суперника у другому раунді Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА
УЄФА
Юнацька команда Динамо зіграє зі словенським Марибором у другому раунді Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА.
Про це стало відомо за підсумками жеребкування, результати якого опублікувала пресслужба УЄФА.
Вперше Динамо та Марибор зустрінуться 23 жовтня, матч-відповідь запланований на 6 листопада.
Зазначимо, що Шлях чемпіонів – це етап для переможців юнацьких чемпіонів своїх країн. Після третього раунду буде визначено 10 найсильніших команд Шляху чемпіонів, які зіграють проти клубів, які посіли 7-16 місця в основному етапі Юнацької ліги УЄФА.
На попередньому етапі Марибор без будь-яких проблем пройшов гібралтарський Лінкольн Ред Імпс – 8:0 за сумою двох матчів. Динамо розпочинає свої виступи з другого раунду.