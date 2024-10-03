Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо U-19 дізналося суперника у другому раунді Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА

Ігор Чернявський — 3 жовтня, 12:27
Динамо U-19 дізналося суперника у другому раунді Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА
УЄФА

Юнацька команда Динамо зіграє зі словенським Марибором у другому раунді Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА.

Про це стало відомо за підсумками жеребкування, результати якого опублікувала пресслужба УЄФА.

Вперше Динамо та Марибор зустрінуться 23 жовтня, матч-відповідь запланований на 6 листопада.

Зазначимо, що Шлях чемпіонів – це етап для переможців юнацьких чемпіонів своїх країн. Після третього раунду буде визначено 10 найсильніших команд Шляху чемпіонів, які зіграють проти клубів, які посіли 7-16 місця в основному етапі Юнацької ліги УЄФА.

На попередньому етапі Марибор без будь-яких проблем пройшов гібралтарський Лінкольн Ред Імпс – 8:0 за сумою двох матчів. Динамо розпочинає свої виступи з другого раунду.

Динамо U-19 Юнацька ліга УЄФА

Динамо U-19

Покер Герича: Динамо U-19 декласувало однолітків із Руха
Стали відомі потенційні суперники Динамо в Юнацькій Лізі УЄФА
Тотальне знищення: Динамо U-19 розгромило однолітків із ЛНЗ
Динамо U-19 із голом грузинського новачка перемогло ЮКСА у товариському матчі
Футболіст Динамо U-19 зацікавив клуби Іспанії та Італії

Останні новини