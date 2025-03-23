Ребров назвав стартовий склад на матч-відповідь проти Бельгії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі складом на матч-відповідь проти команди Бельгії за право грати наступного сезону в дивізіоні А Ліги націй.

Україна: Лунін – Сваток, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний – Ярмолюк, Зінченко, Гуцуляк, Судаков – Ванат

Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.

Команда, яка зазнає поразки за підсумком двох зустрічей, гратиме в наступному сезоні в дивізіоні B Ліги націй. Саме в ньому українська збірна виступала на груповому етапі поточного сезону й посіла 2 місце у квартеті.