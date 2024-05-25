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Лунін поза грою: Реал оголосив склад на останній тур Ла Ліги

Игорь Чернявский — 25 травня, 20:21
Лунін поза грою: Реал оголосив склад на останній тур Ла Ліги

Андрій Лунін не потрапив у стартовий склад Реала на матч 38 туру Ла Ліги проти Бетіса.

З перших хвилин гратиме Тібо Куртуа, який ще не пропускав відтоді, як повернувся після травми. Повідомлялося, що ігровий час у цьому поєдинку також отримає Кепа Аррісабалага.

Зазначимо, що матч проти Бетіса — останній для Тоні Крооса в чемпіонаті Іспанії. Нещодавно німець оголосив про завершення кар’єри.

Після Бетіса на Реал чекає фінал Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд. Очікується, що у головному матчі сезону ворота "вершкових" захищатиме не Лунін, а Куртуа.

Андрій Лунін Бетіс Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Тібо Куртуа Кепа Аррісабалага

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