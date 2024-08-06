Бойове хрещення Михавка: Динамо оголосило стартовий склад на перший матч з Рейнджерс

Офіційний сайт УЄФА оприлюднив стартові склади Динамо та Рейнджерс на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2024/25.

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Михавко, Караваєв, Бражко, Шапаренко, Піхальонок, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Запасні: Брагару, Буяльський, Біловар, Волошин, Дубінчак, Лонвейк, Малиш, Моргун, Нещерет, Олексієнко, Себальйос, Супряга.

Рейнджерс: Батленд, Таверньє, Суттар, Балогун, Йилмаз, Маккосленд, Діоманде, Баррон, Райт, Лоуренс, Дессерс.

Запасні: Джефте, Данілу, Дауелл, Девіс, Келлі, Кінг, Маккінон, Матондо, Проппер, Стерлінг, Фрейзер, Черни.

Зазначимо, що для 19-річного Тараса Михавка цей матч стане єврокубковим дебютом у дорослому футболі. Втім, навряд чи його перша поява в матчі Ліги чемпіонів сталася б сьогодні, якби не серйозна травма основного центрбека Максима Дячука.