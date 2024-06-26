Заряджений склад: Іспанія оголосила заявку на Олімпійські ігри-2024
Олімпійська збірна Іспанії визначилася з заявкою на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.
Про це повідомила Федерація футболу Іспанії.
Воротарі: Арнау Тенас (ПСЖ), Хоан Гарсія (Еспаньйол), Алехандро Ітурбе (Атлетіко Мадрид)
Захисники: Хуанлу Санчес (Севілья), Марк Пубіль (Альмерія), Ерік Гарсія, Пау Кубарсі (обидва — Барселона), Хон Пачеко (Реал Сосьєдад), Москера (Валенсія), Мігель Гутьєррес (Жирона) та Міранда (Бетіс)
Півзахисники: Аймар Орос (Осасуна), Беньят Турр’єнтес (Реал Сосьєдад), Алехандро Баена (Вільярреал), Бернабе (Парма), Пабло Барріос (Атлетіко Мадрид)
Нападники: Фермін Лопес (Барселона), Серхіо Гомес (Манчестер Сіті), Абель Руїс (Брага), Саму Омородіон (Атлетіко), Камельйо (Райо Вальєкано), Дієго Лопес (Валенсія).
На груповому етапі Олімпійських ігор Іспанія зіграє проти Єгипту, Домінікани та Узбекистану.