Заряджений склад: Іспанія оголосила заявку на Олімпійські ігри-2024

Олімпійська збірна Іспанії визначилася з заявкою на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Про це повідомила Федерація футболу Іспанії.

Воротарі: Арнау Тенас (ПСЖ), Хоан Гарсія (Еспаньйол), Алехандро Ітурбе (Атлетіко Мадрид)

Захисники: Хуанлу Санчес (Севілья), Марк Пубіль (Альмерія), Ерік Гарсія, Пау Кубарсі (обидва — Барселона), Хон Пачеко (Реал Сосьєдад), Москера (Валенсія), Мігель Гутьєррес (Жирона) та Міранда (Бетіс)

Півзахисники: Аймар Орос (Осасуна), Беньят Турр’єнтес (Реал Сосьєдад), Алехандро Баена (Вільярреал), Бернабе (Парма), Пабло Барріос (Атлетіко Мадрид)