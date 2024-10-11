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Ліверпуль зацікавився найкращим бомбардиром Бундесліги на старті сезону: він замінить Салаха

Андрій Яросименко — 11 жовтня, 14:45
Ліверпуль зацікавився найкращим бомбардиром Бундесліги на старті сезону: він замінить Салаха
Омар Мармуш
Getty images

Англійський Ліверпуль націлився на підписання зірки франкфуртського Айнтрахта Омара Мармуша.

Про це повідомляє журналіст Sky Germany Патрік Бергер.

За інформацією джерела, "червоні" активно шукають заміну Мохамеду Салаху, контракт якого закінчується влітку 2025 року. На його позицію клуб розглядає дві кандидатури – Карім Адеємі з Боруссії Дортмунд, та Омар Мармуш з Айнтрахта.

Зазначається, що клуб єгиптянина не хоче відпускати свого таланта, який наразі очолює бомбардирську гонку Бундесліги, а також є лідером за кількістю гольових дій у п'ятірці найкращих чемпіонатів на старті сезону-2024/25 (ділить першу позицію з Робертом Левандовським – 12 голів+асистів).

Нагадаємо, раніше з'являлась інформація про інтерес з боку "мерсисайдців" до українського вінгера Челсі Михайла Мудрика, який також міг замінити вікового Салаха у команді.

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