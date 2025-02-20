Нападник Реала визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Мбаппе та Белінгем
Реал
Нападник Реала Кіліан Мбаппе визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє УЄФА.
Мадридський клуб завдяки хеттрику французького нападника обіграв Манчестер Сіті у матчі-відповіді раунду плейоф.
У голосуванні Мбаппе випередив півзахисника Бенфіки Оркуна Кекчу, вінгера ПСВ Ноа Ланга та хавбека ПСЖ Вітінью.
Нагадаємо, суперником Реала стане Баєр або Атлетико. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться вже в п'ятницю, 21 лютого, о 13:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн церемонії.
Зазначимо, що матчі 1/8 заплановані на 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали на 8-9 та 15-16 квітня, півфінали 29-30 квітня та 6-7 травня, а фінал має відбутися 31 травня в Мюнхені.