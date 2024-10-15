Старі друзі знову разом: Металіст 1925 підписав юного вінгера, якого переглядав Брентфорд

Колишній вінгер Дніпра-1 Рамік Гаджиєв став гравцем Металіста 1925.

Про це харківський клуб оголосив у своїх соціальних мережах, опублікувавши оригінальне відеопредставлення гравця.

Раніше Гаджиєв уже захищав кольори Металіста 1925 на юнацькому рівні в сезоні-2019/20. Після того вінгер лезгинського походження виступав за молодіжні команди Мункача та Руху.

Минулого сезону Рамік дебютував за Дніпро-1 в Українській Прем’єр-лізі. В матчі проти Кривбаса ще 18-річний на той момент вінгер так злякався крику Юрія Максимова "Рамік, б***ь!", що забив один із найкрасивіших голів сезону.

Після того, як Дніпро-1 припинив існування, Гаджиєв опинився у статусі вільного агента. Вихованець харківського футболу побував на перегляді у Брентфорді, але в англійський клуб не перейшов. Також на нього претендував німецький Кельн, але сторонам не вдалося домовитися про контракт.