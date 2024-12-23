Забарний у команді тижня АПЛ за версією WhoScored

Відомий статистичний портал WhoScored відзначив гру українця Іллі Забарного у матчі 17-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Про оцінку гравця портал сповістив на своєму сайті.

Нагадаємо, в останньому турі Борнмут розгромно переміг команду Аморіма – 3:0.

Український захисник "вишень" став одним із найкращих у цій грі, отримавши оцінку 7.66.

Також у символічній збірній опинились ще два одноклубники Забарного – Кепа Аррісабалага (8.41) та Дін Гейсен (8.36).

Борнмут наразі посідає 5-те місце у таблиці АПЛ, маючи в активі 28 балів. Манчестер Юнайтед залишився на 13-й сходинці, у підопічних Аморіма 22 очки.

Додамо, що вперше за 35 років "дияволи" йдуть на Різдво у нижній частині турнірної таблиці.