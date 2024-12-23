Забарний у команді тижня АПЛ за версією WhoScored
Ілля Забарний
A.F.C. Bournemouth
Відомий статистичний портал WhoScored відзначив гру українця Іллі Забарного у матчі 17-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.
Про оцінку гравця портал сповістив на своєму сайті.
Нагадаємо, в останньому турі Борнмут розгромно переміг команду Аморіма – 3:0.
Український захисник "вишень" став одним із найкращих у цій грі, отримавши оцінку 7.66.
Також у символічній збірній опинились ще два одноклубники Забарного – Кепа Аррісабалага (8.41) та Дін Гейсен (8.36).
Борнмут наразі посідає 5-те місце у таблиці АПЛ, маючи в активі 28 балів. Манчестер Юнайтед залишився на 13-й сходинці, у підопічних Аморіма 22 очки.
Додамо, що вперше за 35 років "дияволи" йдуть на Різдво у нижній частині турнірної таблиці.