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Динамо вперше в сезоні зіграє в зеленій формі

Олег Дідух — 12 грудня 2024, 19:11
Динамо вперше в сезоні зіграє в зеленій формі
ФК Динамо Київ

Динамо у матчі Ліги Європи проти Реал Сосьєдада вперше в сезоні зіграє у третьому, зеленому комплекті форми.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Сьогодні, 12 грудня Динамо у шостому турі Ліги Європи на виїзді зіграє проти Реал Сосьєдада. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Саме у цьому поєдинку команда Олександра Шовковського вперше зіграє у третьому, зеленому комплекті форми.

Нагадаємо, домашній комплект форми Динамо на сезон-2024/25 виконаний у традиційних для клубу біло-синіх кольорах, виїзний – синьо-жовтий.

На даний момент кияни посідають останнє, 36 місце у турнірній таблиці Ліги Європи, не набравши жодного очка у 5 матчах та забивши у них лише один гол при 12 пропущених.

Динамо Київ Реал Сосьєдад Ліга Європи-2024/25

Динамо Київ

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