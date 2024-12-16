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Ман Сіті встановив цікавий антирекорд у межах АПЛ: все вирішив 11-метровий

Микита Павлів — 16 грудня 2024, 09:56
Ман Сіті встановив цікавий антирекорд у межах АПЛ: все вирішив 11-метровий
Манчестер Сіті
Premier League

У центральному матчі англійської Прем’єр-ліги між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед був зафіксований рахунок 2:1 на користь команди Аморіма. Це перший випадок, коли чинний чемпіон АПЛ програв матч, у якому вів у рахунку до 88-ї хвилини.

Про це повідомляє OptaJoe.

Нагадаємо, це п’ята поразка "містян" у поточному чемпіонаті. Команда Гвардіоли з 27 очками посідає п’яте місце в АПЛ.

Також у цій грі був встановлений новий рекорд Ман Юнайтед по забитим м’ячам з пенальті. Нинішній лідер "дияволів" Бруно Фернандеш перевершив досягнення Вейна Руні.

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