Ман Сіті встановив цікавий антирекорд у межах АПЛ: все вирішив 11-метровий
Манчестер Сіті
Premier League
У центральному матчі англійської Прем’єр-ліги між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед був зафіксований рахунок 2:1 на користь команди Аморіма. Це перший випадок, коли чинний чемпіон АПЛ програв матч, у якому вів у рахунку до 88-ї хвилини.
Про це повідомляє OptaJoe.
Нагадаємо, це п’ята поразка "містян" у поточному чемпіонаті. Команда Гвардіоли з 27 очками посідає п’яте місце в АПЛ.
Також у цій грі був встановлений новий рекорд Ман Юнайтед по забитим м’ячам з пенальті. Нинішній лідер "дияволів" Бруно Фернандеш перевершив досягнення Вейна Руні.