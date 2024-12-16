Ман Сіті встановив цікавий антирекорд у межах АПЛ: все вирішив 11-метровий

У центральному матчі англійської Прем’єр-ліги між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед був зафіксований рахунок 2:1 на користь команди Аморіма. Це перший випадок, коли чинний чемпіон АПЛ програв матч, у якому вів у рахунку до 88-ї хвилини.

Про це повідомляє OptaJoe.

88 - Manchester City were leading until the 88th minute against Manchester United, but ended up losing 2-1 – the latest into a game that a reigning champion has led in the Premier League and lost. Astonishing. pic.twitter.com/9vwTcocgLw — OptaJoe (@OptaJoe) December 15, 2024

Нагадаємо, це п’ята поразка "містян" у поточному чемпіонаті. Команда Гвардіоли з 27 очками посідає п’яте місце в АПЛ.

Також у цій грі був встановлений новий рекорд Ман Юнайтед по забитим м’ячам з пенальті. Нинішній лідер "дияволів" Бруно Фернандеш перевершив досягнення Вейна Руні.