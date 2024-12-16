Фернандеш встановив новий рекорд Ман Юнайтед по голам з пенальті в АПЛ
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш у матчі 16-го туру англійської Прем’єр-ліги відзначився з пенальті та встановив новий клубний рекорд "дияволів" по голам з 11-метрової позначки.
Про це повідомляє OptaJoe.
Тепер на рахунку португальця 21 реалізований пенальті із 25 ударів з "позначки" в межах АПЛ за клуб. Фернандеш по цьому показнику обійшов легенду "манкуніанців" Вейна Руні, який забив 20 разів з пенальті за Манчестер Юнайтед, маючи при цьому більше спроб – 28.
Нагадаємо, "червоні дияволи" одержали мінімальну перемогу над Манчестер Сіті з рахунком 2:1 та набрали 22 бала. Зараз підопічні Рубена Аморіма займають 13-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ.
В нинішньому сезоні Фернандеш взяв участь у 24 матчах, в яких забив шість разів та віддав 10 асистів.
Відмітимо, що після гри з "містянами" наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім подякував колишньому тренеру "манкуніанців" Еріку тен Гагу за розвиток молоді у клубі.