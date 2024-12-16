Фернандеш встановив новий рекорд Ман Юнайтед по голам з пенальті в АПЛ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш у матчі 16-го туру англійської Прем’єр-ліги відзначився з пенальті та встановив новий клубний рекорд "дияволів" по голам з 11-метрової позначки.

Про це повідомляє OptaJoe.

21 - Bruno Fernandes has scored 21 of his 25 penalties for Manchester United in the Premier League, now the outright most by any player for the club in the competition (overtaking Wayne Rooney – 20/28). Composure. pic.twitter.com/kVHPQm656w — OptaJoe (@OptaJoe) December 15, 2024

Тепер на рахунку португальця 21 реалізований пенальті із 25 ударів з "позначки" в межах АПЛ за клуб. Фернандеш по цьому показнику обійшов легенду "манкуніанців" Вейна Руні, який забив 20 разів з пенальті за Манчестер Юнайтед, маючи при цьому більше спроб – 28.

Нагадаємо, "червоні дияволи" одержали мінімальну перемогу над Манчестер Сіті з рахунком 2:1 та набрали 22 бала. Зараз підопічні Рубена Аморіма займають 13-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ.

В нинішньому сезоні Фернандеш взяв участь у 24 матчах, в яких забив шість разів та віддав 10 асистів.

Відмітимо, що після гри з "містянами" наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім подякував колишньому тренеру "манкуніанців" Еріку тен Гагу за розвиток молоді у клубі.