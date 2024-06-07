Збірна України визначилася з комплектом форми на матч із Польщею

У товариському матчі проти Польщі збірна України гратиме в синьому комплекті форми.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Поляки, своєю чергою, вийдуть на поле в традиційних білих футболках. Гра відбудеться сьогодні, 7 червня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Раніше стала відома заявка збірної України на цей поєдинок.

У першому контрольному матчі напередодні Євро-2024 підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини (3 червня), Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.