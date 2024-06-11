Збірна України визначилася з комплектом форми на матч із Молдовою

У товариському матчі проти Молдови збірна України гратиме в жовтому комплекті форми.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Молдовани, своєю чергою, вийдуть на поле в традиційних синіх футболках. Гра відбудеться сьогодні, 11 червня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Раніше стала відома заявка збірної України на цей поєдинок.

У першому контрольному матчі напередодні Євро-2024 підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною, а в другому поступилися Польщі.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.