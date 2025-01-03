Шахтар хоче більше: стало відомо скільки клуб з МЛС пропонує за Зубкова

Клуб з МЛС Сан-Дієго надіслав Шахтарю пропозицію щодо трансферу Олександра Зубкова. Команда пропонує за цей перехід 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє журналіст Том Богерт.

За його словами, керівництво донецького колективу хоче отримати за свого лідера та гравця збірної України більше грошей. Тож перемовини між клубами тривають.

Цього сезону Зубков зіграв 19 матчах у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.

Нагадаємо, на футболіста також претендує турецький Трабзонспор, проте його пропозиція була ще меншою і склала 3,5 мільйона євро. Transfermarkt оцінює вінгера у 8 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що турецький клуб знайшов альтернативу Зубкову.