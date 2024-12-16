Сон повторив рекорд асистів за Тоттенгем в межах АПЛ

В матчі 16-го туру англійської Прем’єр-ліги між Тоттенгемом та Саутгемптоном (5:0) південнокорейський нападник "шпор" Сон Хин Мін забив гол та віддав два асисти у цій грі, тим самим повторив рекорд по гольовим передачам за лондонський клуб.

Про це повідомляє OptaJoe.

68 - Son Heung-min has now provided 68 Premier League assists, the joint-most by any Spurs player in the competition's history (level with Darren Anderton). Generosity. #SOUTOT pic.twitter.com/VBdGFibhdw — OptaJoe (@OptaJoe) December 15, 2024

Форвард Тоттенгему зробив 68 асист за кар’єру у межах АПЛ, повторивши рекорд встановлений Дарреном Андертоном.

Додамо, що у 13 матчах АПЛ цього сезону Сон забив п’ять голів та віддав шість асистів.

У іншому матчі ігрового дня Манчестер Сіті програв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:2 та встановив цікавий антирекорд.