Сон повторив рекорд асистів за Тоттенгем в межах АПЛ
Сон Хин Мін
Spurs
В матчі 16-го туру англійської Прем’єр-ліги між Тоттенгемом та Саутгемптоном (5:0) південнокорейський нападник "шпор" Сон Хин Мін забив гол та віддав два асисти у цій грі, тим самим повторив рекорд по гольовим передачам за лондонський клуб.
Про це повідомляє OptaJoe.
Форвард Тоттенгему зробив 68 асист за кар’єру у межах АПЛ, повторивши рекорд встановлений Дарреном Андертоном.
Додамо, що у 13 матчах АПЛ цього сезону Сон забив п’ять голів та віддав шість асистів.
У іншому матчі ігрового дня Манчестер Сіті програв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:2 та встановив цікавий антирекорд.