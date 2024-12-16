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Сон повторив рекорд асистів за Тоттенгем в межах АПЛ

Микита Павлів — 16 грудня 2024, 10:20
Сон повторив рекорд асистів за Тоттенгем в межах АПЛ
Сон Хин Мін
Spurs

В матчі 16-го туру англійської Прем’єр-ліги між Тоттенгемом та Саутгемптоном (5:0) південнокорейський нападник "шпор" Сон Хин Мін забив гол та віддав два асисти у цій грі, тим самим повторив рекорд по гольовим передачам за лондонський клуб.

Про це повідомляє OptaJoe.

Форвард Тоттенгему зробив 68 асист за кар’єру у межах АПЛ, повторивши рекорд встановлений Дарреном Андертоном.

Додамо, що у 13 матчах АПЛ цього сезону Сон забив п’ять голів та віддав шість асистів.

У іншому матчі ігрового дня Манчестер Сіті програв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:2 та встановив цікавий антирекорд.

Чемпіонат Англії, АПЛ Саутгемптон Сон Хин Мін Тоттенгем

Сон Хин Мін

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