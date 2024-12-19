Шацьких: Не розумію, як в організм Мудрика міг потрапити мельдоній

Відомий екснападник Динамо та збірної Узбекистана, а нині – радник президента Пахтакора зі спортивних питань Максим Шацьких поділився думками щодо ситуації із позитивним допінг-тестом українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Слова Шацького передає видання Український Футбол.

"Чесно, я взагалі не розумію, як в організм Мудрика міг потрапити мельдоній? Якщо він все ж там був знайдений, потрібно знайти винного. Можливо, це лікарі Челсі чи збірної України. От не розумію, повторюсь, як могла виникнути така ситуація. Навіть Назол (спрей для носа) перевіряють лікарі в клубах, а тут мова про мельдоній. Не міг ще цей препарат просто так потрапити в кров? Треба розбиратися", – заявив ексфутболіст.

Шацьких також побажав Мудрику, щоб все минулося та він знову міг повноцінно грати.

"Бажаю Мудрику, щоб все минулося. Тим більше, ніби, мають днями проаналізувати другу пробу. Тож є варіант, що в першій могла бути похибка, але якщо і друга буде позитивною – все. Це вже буде катастрофа і постраждає насамперед збірна України", – сказав спеціаліст.

Нагадаємо, якщо порушення Михайлом антидопінгових правил буде підтверджено, то йому може загрожувати тривала дискваліфікація – від двох до чотирьох років.

Футболіст вже найняв юридичну фірму для захисту у справі допінгу. Раніше ця фірма займалась апеляцією експівзахисника Ювентуса Поля Погба у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Нещодавно, Шацьких прокоментував провал свого колишнього клубу – київського Динамо на груповому етапі Ліги Європи.