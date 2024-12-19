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Важливо, що усі гравці отримують ігровий час: Слот – про перемогу в матчі Кубку ліги

Микита Павлів — 19 грудня 2024, 10:05
Важливо, що усі гравці отримують ігровий час: Слот – про перемогу в матчі Кубку ліги
Арне Слот
Liverpool F.C.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу над Саутгемптоном (2:1) в матчі Кубку ліги.

Слова наставника передає видання BBC.

"Ми побачили багатьох гравців, які, можливо, не виходять у стартовому складі, побачили багатьох з тих, хто вже вплинув, – нам важливо, щоб ці гравці отримували ігровий чаc", – заявив Слот.

Слот похвалив своїх підопічних за самовіддачу, але наголосив, що у другому таймі команда показала не такий гарний футбол, як у перші 45 хвилин.

"Ми дуже добре впоралися з цим і допустили лише один або два моменти біля своїх воріт. Другий тайм був не такий гарний, як перший, але в результаті цього було достатньо, щоб здобути перемогу", – сказав Слот.

Раніше з’явилась інформація, що "мерсисайдці" не планують підписувати вінгера мюнхенської Баварії – Лероя Сане. При цьому ймовірність того, що Сане залишить Мюнхен наступного літа залишається високою.

Ліверпуль Саутгемптон Арне Слот

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