На вирішальному матчі олімпійської збірної України проти Аргентини працюватимуть арбітри з 6 країн

Матч 3 туру Олімпійських ігор-2024 між збірними України та Аргентини буде обслуговувати інтернаціональна бригада арбітрів.

Функції головного арбітра виконуватиме Дахане Бейда (Намібія), у якості лайнсменів йому допомагатимуть Жерсон Сантуш (Ангола) та Стефен Ємбе (Кенія), четвертим (резервним) арбітром буде Самірах Набадда (Уганда).

Арбітрами ВАР призначені нідерландець Роб Діперінк та уругваєць Леодан Гонсалес.

Перемога над Аргентиною гарантує команді Руслана Ротаня вихід у плей-оф, а от у разі нічиєї доведеться сподіватися на те, щоб Ірак та Марокко в паралельному матчі також не визначили переможця — в такому випадку "жовто-сині" посядуть другу сходинку.