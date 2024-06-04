УАФ оголосила арбітрів на матчі проти Польщі та Молдови

Стали відомі суддівські призначення на товариські матчі збірної України проти Польщі та Молдови.

Про це повідомила Українська асоціація футболу .

Матч між Україною та Польщею, який пройде 7 червня на Національному стадіоні у Варщаві, обслуговуватиме англійська бригада арбітрів у складі Ендрю Медлі (головний), Гаррі Леннарда, Яна Хуссіна (лайнсмени) та Крейга Повсона (резервний).

Товариський матч Молдова – Україна, який відбудеться 11 червня у Кишиневі, розсудять румунські арбітри. Головний – Андрій Чівулете, лайнсмени – Себастьян Георге та Георге Флорін Нексу, резервний рефері – Іон Орлік із Молдови.

Напередодні збірна України втримала нульову нічию у гостьовому матчі проти Німеччини. Після гри Сергій Ребров назвав "Бундестім" одним із фаворитів Євро-2024 .