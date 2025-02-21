Циганков відновиться до матчу з Реалом

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков зможе зіграти матч проти Реала Мадрид у чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє Estadio Deportivo.

Українець отримав забій у грі попереднього туру Ла Ліги проти Хетафе (1:2) та змушений був покинути поле. Гравець зміг уникнути серйозної травми та готовий зіграти за Жирону у наступному матчі.

У нинішньому сезоні український вінгер зіграв у 18 матчах, у яких він відзначився одним голом та вже трьома результативними передачами.

Наступний поєдинок каталонці зіграють у неділю, 23 лютого, проти мадридського Реала. Початок о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, для Циганкова гольовий пас у грі з Хетафе став першою результативною дією з 18 січня – тоді у грі з Севільєю вінгер також записав на свій рахунок асист. Проте команда Мічела все одно зазнала поразки.