Мессі пропустить матч проти Перу: відома причина

Ліонель Мессі не зіграє у матчі 3 туру Копа Америка-2024 проти збірної Перу.

Про це повідомив журналіст Гастон Едуль у своєму X (Twitter).

За його інформацією, лише сьогодні, 28 червня, Лео повернувся до тренувань після незначного пошкодження, якого він зазнав у матчі проти Чилі. Втім, гру з Перу він усе одно пропустить, щоб краще підготуватися до чвертьфіналу.

Нагадаємо, завдяки участі в матчі 1 туру Копа Америка проти Канади Мессі встановив одразу два нових рекорди турніру.