Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мессі пропустить матч проти Перу: відома причина

Игорь Чернявский — 28 червня, 20:10
Мессі пропустить матч проти Перу: відома причина

Ліонель Мессі не зіграє у матчі 3 туру Копа Америка-2024 проти збірної Перу.

Про це повідомив журналіст Гастон Едуль у своєму X (Twitter).

За його інформацією, лише сьогодні, 28 червня, Лео повернувся до тренувань після незначного пошкодження, якого він зазнав у матчі проти Чилі. Втім, гру з Перу він усе одно пропустить, щоб краще підготуватися до чвертьфіналу.

Нагадаємо, завдяки участі в матчі 1 туру Копа Америка проти Канади Мессі встановив одразу два нових рекорди турніру.

Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Збірна Перу з футболу Копа Америка-2024

Ліонель Мессі

Мессі встановив 2 рекорди на Копа Америка
Прощання з Мессі та бразильські мрії про реванш. Чому Кубок Америки-2024 вартий уваги
Президент Аль-Хіляля: Ми пропонували Мессі 1,4 мільярда євро
Збірна Аргентина з дублем Мессі розгромила Гватемалу
Мессі: Інтер Маямі буде моїм останнім клубом

Останні новини