Визначилось майбутнє Почеттіно в Челсі

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно збереже свою посаду після завершення сезону.

Про це повідомляє The Guardian.

Лондонський клуб наступного тижня проведе аналіз роботи аргентинця. Наразі тренер "синіх" користується підтримкою більшості керівників клубу. Лише окремі вважають, що він не справляється, але для його звільнення потрібне одноголосне рішення.

Серія з чотирьох поспіль перемог Челсі в чемпіонаті Англії змінила настрої правління до наставника.

Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, у перенесеному матчі 34 туру АПЛ проти Брайтона, попри травму Михайла Мудрика, Челсі святкував перемогу, яка і дозволила закріпитися в єврокубковій зоні.