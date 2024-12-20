Відомі усі пари 1/16 фіналу Ліги конференцій
У п’ятницю, 20 грудня, відбулось жеребкування 1/16 фіналу Ліги Конференцій УЄФА сезону 2024/25.
Про це повідомляє офіційний сайт УЕФА.
У жеребкування взяли участь команди, які на загальному етапі посіли з 9 по 24 місця. Вони проведуть спарені стикові матчі за право приєднатись до восьми найсильніших в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, відбувся заключний, шостий тур у межах Ліги Конференцій, де і визначились вісім найсильніших команд.
Результати жеребкування:
- Бачка-Топола – Ягелоннія;
- Мольде – Шемрок Роверс;
- Целе – АПОЕЛ;
- Омонія – Пафос;
- Вікінгур Рейк’явік – Панатінаїкос;
- Борац Баня-Лука – Олімпія Любляна;
- Гент – Бетіс;
- Копенгаген – Гайденгайм.
Додамо, що жеребкування проводилось з використанням сітки посіву, при цьому кожній парі команд виділялося дві визначені потенційні позиції відповідно до їхніх рейтингів за підсумками загального етапу. У ході жеребкування одна з кожної пари команд була розподілена на одну з визначених позицій.
З календарем Ліги Конференцій сезону 2024/25 можна ознайомитись тут.