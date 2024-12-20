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Відомі усі пари 1/16 фіналу Ліги конференцій

Микита Павлів — 20 грудня 2024, 14:58
Відомі усі пари 1/16 фіналу Ліги конференцій
Ліга Конференцій
UEFA

У п’ятницю, 20 грудня, відбулось жеребкування 1/16 фіналу Ліги Конференцій УЄФА сезону 2024/25.

Про це повідомляє офіційний сайт УЕФА.

У жеребкування взяли участь команди, які на загальному етапі посіли з 9 по 24 місця. Вони проведуть спарені стикові матчі за право приєднатись до восьми найсильніших в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, відбувся заключний, шостий тур у межах Ліги Конференцій, де і визначились вісім найсильніших команд.

Результати жеребкування:

  • Бачка-Топола – Ягелоннія;
  • Мольде – Шемрок Роверс;
  • Целе – АПОЕЛ;
  • Омонія – Пафос;
  • Вікінгур Рейк’явік – Панатінаїкос;
  • Борац Баня-Лука – Олімпія Любляна;
  • Гент – Бетіс;
  • Копенгаген – Гайденгайм.
Скріншот офіційний сайт УЄФА

Додамо, що жеребкування проводилось з використанням сітки посіву, при цьому кожній парі команд виділялося дві визначені потенційні позиції відповідно до їхніх рейтингів за підсумками загального етапу. У ході жеребкування одна з кожної пари команд була розподілена на одну з визначених позицій.

З календарем Ліги Конференцій сезону 2024/25 можна ознайомитись тут.

Ягелонія Гайденгайм Ліга конференцій сезону-2024/25

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