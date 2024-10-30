Спортинг назвав додаткову умову для переходу Аморіма в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед близький до закриття угоди з чинним головним тренером Спортинга Рубеном Аморімом.

Про це повідомляє The Times.

МЮ заплатить за Аморіма 10 млн євро. Попри це тренеру доведеться зачекати 30 днів, перш ніж він зможе приступити до роботи.

Португальський клуб запропонував "червоним дияволам" вирішення цього питання. Оскільки Юнайтед зацікавлені, щоб забрати з Аморімом його тренерський штаб, лісабонський клуб хоче отримати за них ще 4,8 мільйона. Якщо МЮ погодиться, то наставник зможе відразу розпочати свою роботу.

Нагадаємо, 28 жовтня посаду головного тренера "Червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг. Раніше повідомлялося, що до англійського клубу може повернутися Оле Гуннар Сульшер.

Аморім очолює Спортинг з 2020 року. Він двічі приводив команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Португалії.