Динамо назвало стартовий склад на матч з Кривбасом в УПЛ

Тренерські штаби київського Динамо та криворізького Кривбаса визначились зі стартовими складами на матч 24 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго (к), Ілич, Ікенна, Задерака, Твердохліб, Кузик, Соса

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Караваєв, Шапаренко, Михайленко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат

Гра відбудеться на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Трансляція доступна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ.

Кияни продовжують лідирувати у чемпіонаті України, випереджаючи другу Олександрію на 4 бали. У підопічних Олександра Шовковського 57 очок за 23 гри. У минулому турі Динамо перемогло Лівий берег.

Кривбас також бореться за єврокубки, у команди 35 балів, 5 місце. До четвертого Полісся 3 пункти, але у криворіжців у запасі два недограні матчі: проти Шахтаря та Лівого берега. Минулого тижня підопічні Юрія Вернидуба поступились Олександрії.