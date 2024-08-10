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Чорноморець та Зоря оголосили склади на матч 2 туру УПЛ

Руслан Травкін — 10 серпня, 14:44
Чорноморець та Зоря оголосили склади на матч 2 туру УПЛ

Українська Прем’єр-ліга оприлюднила стартові склади Чорноморця та Зорі на матч 2 туру чемпіонату України-2024/25.

Чорноморець: Рудько, Удод, Бутко, Савченко, Шпорн, Васильєв, Попов, Янаков, Хобленко, Єрмаков, Кисіль.

Запасні: Вічний, Калин, Габелок, Пшеничнюк, Лотоцький, Арсіч.

Зоря: Турбаєвський, Тронтель, Джордан, Вантух, Нваезе, Башич, Мічин, Яцик, Антюх, Герреро, Кирюханцев.

Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Жуніор, Хахльов, Дришлюк, Кораблін, Бугай, Вакула, Беніто, Гусєв, Горбач.

Нагадаємо, що у першому турі Чорноморець поступився Кривбасу, а Зоря лише на останніх секундах здолала Інгулець.

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