Кривбас відзвітував про наслідки пожежі на клубній базі
Юрій Вернидуб
ФК Кривбас
Криворізький Кривбас відзвітував про наслідки пожежі на клубній базі, яка сталась напередодні.
За повідомленням пресслужби команди, постраждалих внаслідок інциденту немає.
"Загоряння сталося в адміністративній будівлі. Полумʼя охопило кабінети: фінансового та скаутського департаментів, конференц-залу, пральню та інші технічні приміщення. Дякувати Богу усі живі й ніхто не постраждав. Пожежу було оперативно ліквідовано силами ДСНС", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні підопічні Вернидуба зіграють поєдинок 26 туру УПЛ проти ЛНЗ. Стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.
Раніше у клубі виступили із заявою про ситуацію з легіонерами та можливий переїзд з Кривого Рогу.