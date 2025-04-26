Криворізький Кривбас відзвітував про наслідки пожежі на клубній базі, яка сталась напередодні.

За повідомленням пресслужби команди, постраждалих внаслідок інциденту немає.

"Загоряння сталося в адміністративній будівлі. Полумʼя охопило кабінети: фінансового та скаутського департаментів, конференц-залу, пральню та інші технічні приміщення. Дякувати Богу усі живі й ніхто не постраждав. Пожежу було оперативно ліквідовано силами ДСНС", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні підопічні Вернидуба зіграють поєдинок 26 туру УПЛ проти ЛНЗ. Стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.

Раніше у клубі виступили із заявою про ситуацію з легіонерами та можливий переїзд з Кривого Рогу.