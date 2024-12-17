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Стало відомо кого обрали Ребров та Матвієнко у голосуванні ФІФА

Олександр Булава — 17 грудня 2024, 21:58
Стало відомо кого обрали Ребров та Матвієнко у голосуванні ФІФА
Сергій Ребров
УАФ

У катарській Досі відбулась церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА.

Найкращим гравцем року було обрано вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніора. У трійку найкращих також увійшов Джуд Беллінгем та Родрі.

У голосуванні брали участь капітани національних збірних, наставники національних команд, медіа та уболівальники.

Всі українські представники поставили на перше місце півзахисника Манчестер Сіті – Родрі.

Капітан збірної України Микола Матвієнко

1. Родрі
2. Вінісіус Жуніор
3. Флоріан Вірц

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров

1. Родрі
2. Джуд Беллінгем
3. Вінісіус Жуніор

Від українських ЗМІ голосував співробітник УАФ Валерій Новобранець:

1. Родрі
2. Вінісіус Жуніор
3. Ерлінг Голанд

Нагадаємо, найкращим тренером серед чоловічих команд у 2024 році було обрано наставника Реала Карло Анчелотті.

ФІФА

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