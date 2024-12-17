Стало відомо кого обрали Ребров та Матвієнко у голосуванні ФІФА
У катарській Досі відбулась церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА.
Найкращим гравцем року було обрано вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніора. У трійку найкращих також увійшов Джуд Беллінгем та Родрі.
У голосуванні брали участь капітани національних збірних, наставники національних команд, медіа та уболівальники.
Всі українські представники поставили на перше місце півзахисника Манчестер Сіті – Родрі.
Капітан збірної України Микола Матвієнко
1. Родрі
2. Вінісіус Жуніор
3. Флоріан Вірц
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров
1. Родрі
2. Джуд Беллінгем
3. Вінісіус Жуніор
Від українських ЗМІ голосував співробітник УАФ Валерій Новобранець:
1. Родрі
2. Вінісіус Жуніор
3. Ерлінг Голанд
Нагадаємо, найкращим тренером серед чоловічих команд у 2024 році було обрано наставника Реала Карло Анчелотті.