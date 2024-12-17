Стало відомо кого обрали Ребров та Матвієнко у голосуванні ФІФА

У катарській Досі відбулась церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за підсумками сезону за версією ФІФА.

Найкращим гравцем року було обрано вінгер Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніора. У трійку найкращих також увійшов Джуд Беллінгем та Родрі.

У голосуванні брали участь капітани національних збірних, наставники національних команд, медіа та уболівальники.

Всі українські представники поставили на перше місце півзахисника Манчестер Сіті – Родрі.

Капітан збірної України Микола Матвієнко

1. Родрі

2. Вінісіус Жуніор

3. Флоріан Вірц

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров

1. Родрі

2. Джуд Беллінгем

3. Вінісіус Жуніор

Від українських ЗМІ голосував співробітник УАФ Валерій Новобранець:

1. Родрі

2. Вінісіус Жуніор

3. Ерлінг Голанд

Нагадаємо, найкращим тренером серед чоловічих команд у 2024 році було обрано наставника Реала Карло Анчелотті.