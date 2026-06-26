Конте підпише довгостроковий контракт зі збірною Італії

Екснаставник Наполі Антоніо Конте незабаром стане новим головним тренером збірної Італії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Новий очільник Федерації футболу Італії Джованні Малаго розглядає Конте, як довгостроковий проєкт. Очікується, що 56-річний фахівець підпише контракт зі "Скуадро Адзуррою" до літа 2030 року. Тобто угода буде розрахована на чемпіонат світу, який відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко.

Серед завдань Конте у національній збірній буде створення конкурентоспроможної команди саме перед наступним Мундіалем.

Напередодні Конте покинув Наполі, який очолював із липня 2024-го, провівши на чолі команди 91 матч (54 перемоги, 19 мирових та 18 поразок). Італійський спеціаліст привів Наполі до двох трофеїв – чемпіонства Серії А (2024/25) та Суперкубку Італії (2025/26). Зазначимо, що Конте вже очолював збірну Італії у 2014 – 2016 роках.

Нагадаємо, що збірна Італії не зуміла кваліфікуватися на ЧС-2026. Після фіаско у відборі "Скуадру Адзурру" залишив Дженнаро Гаттузо. Наразі команду тимчасово очолює головний тренер молодіжної збірної Італії U-21 Сільвіо Бальдіні.