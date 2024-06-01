Компані зароблятиме в Баварії більше за Нагельсманна та Фліка
Новий головний тренер Баварії Венсан Компані зароблятиме близько 9 мільйонів євро за сезон з можливими бонусами.
Про це повідомляє журналіст SkySport Флоріан Платтенбург.
Зазначається, що заробітна плата бельгійського тренера складає від 7 до 9 млн євро. Близько 9 млн отримував попередній наставник мюнхенців Томас Тухель.
Колишні тренери Баварії Юліан Нагельсманн та Ганс-Дітер Флік заробляли 6 млн за сезон.
Раніше повідомлялося, що український захисник Арсенала Олександр Зінченко може стати першим літнім підписанням Компані в Баварії.