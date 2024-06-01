Компані зароблятиме в Баварії більше за Нагельсманна та Фліка

Новий головний тренер Баварії Венсан Компані зароблятиме близько 9 мільйонів євро за сезон з можливими бонусами.

Про це повідомляє журналіст SkySport Флоріан Платтенбург.

Зазначається, що заробітна плата бельгійського тренера складає від 7 до 9 млн євро. Близько 9 млн отримував попередній наставник мюнхенців Томас Тухель.

Колишні тренери Баварії Юліан Нагельсманн та Ганс-Дітер Флік заробляли 6 млн за сезон.

🚨Excl. | FC Bayern dug deep into their pockets for Vincent #Kompany. His salary is in the range of €7-9 million gross per year with possible add-ons included!



For comparison, Tuchel's salary at FC Bayern was around €9 million gross per year plus bonuses.



Nagelsmann‘s and… pic.twitter.com/zIiA7rHPpx — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 31, 2024

Раніше повідомлялося, що український захисник Арсенала Олександр Зінченко може стати першим літнім підписанням Компані в Баварії.