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Компані зароблятиме в Баварії більше за Нагельсманна та Фліка

Станіслав Лисак — 1 червня, 10:01
Компані зароблятиме в Баварії більше за Нагельсманна та Фліка

Новий головний тренер Баварії Венсан Компані зароблятиме близько 9 мільйонів євро за сезон з можливими бонусами.

Про це повідомляє журналіст SkySport Флоріан Платтенбург.

Зазначається, що заробітна плата бельгійського тренера складає від 7 до 9 млн євро. Близько 9 млн отримував попередній наставник мюнхенців Томас Тухель.

Колишні тренери Баварії Юліан Нагельсманн та Ганс-Дітер Флік заробляли 6 млн за сезон.

Раніше повідомлялося, що український захисник Арсенала Олександр Зінченко може стати першим літнім підписанням Компані в Баварії.

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