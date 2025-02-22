Стала відома сума майбутнього трансферу воротаря Бернлі
Джеймс Траффорд
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Воротар Бернлі Джеймс Траффорд має всі шанси стати гравцем Ньюкасла влітку 2025 року.
Про це повідомляє Talksport.
Сторони майже погодили перехід 22-річного футболіста за 30 мільйонів фунтів. Очікується, що трансфер відбудеться навіть за умови виходу Бернлі в АПЛ.
Траффорд є вихованцем Манчестер Сіті, проте не встиг дебютувати у складі "містян", виступаючи в орендах за Болтон та Аккрінгтон.
У сезоні-2024/25 Джеймс зіграв 32 матчі в межах Чемпіоншипу, в яких пропустив 9 м'ячів, 23 рази зберігши свої ворота у недоторканності.
Раніше воротар "бордових" розповів про парі, яке він уклав із власником команди до кінця поточної кампанії.