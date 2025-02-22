Стала відома сума майбутнього трансферу воротаря Бернлі

Воротар Бернлі Джеймс Траффорд має всі шанси стати гравцем Ньюкасла влітку 2025 року.

Про це повідомляє Talksport.

Сторони майже погодили перехід 22-річного футболіста за 30 мільйонів фунтів. Очікується, що трансфер відбудеться навіть за умови виходу Бернлі в АПЛ.

Траффорд є вихованцем Манчестер Сіті, проте не встиг дебютувати у складі "містян", виступаючи в орендах за Болтон та Аккрінгтон.

У сезоні-2024/25 Джеймс зіграв 32 матчі в межах Чемпіоншипу, в яких пропустив 9 м'ячів, 23 рази зберігши свої ворота у недоторканності.

Раніше воротар "бордових" розповів про парі, яке він уклав із власником команди до кінця поточної кампанії.