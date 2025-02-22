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Стала відома сума майбутнього трансферу воротаря Бернлі

Володимир Максименко — 22 лютого 2025, 12:04
Стала відома сума майбутнього трансферу воротаря Бернлі
Джеймс Траффорд
Getty images

Воротар Бернлі Джеймс Траффорд має всі шанси стати гравцем Ньюкасла влітку 2025 року.

Про це повідомляє Talksport.

Сторони майже погодили перехід 22-річного футболіста за 30 мільйонів фунтів. Очікується, що трансфер відбудеться навіть за умови виходу Бернлі в АПЛ.

Траффорд є вихованцем Манчестер Сіті, проте не встиг дебютувати у складі "містян", виступаючи в орендах за Болтон та Аккрінгтон.

У сезоні-2024/25 Джеймс зіграв 32 матчі в межах Чемпіоншипу, в яких пропустив 9 м'ячів, 23 рази зберігши свої ворота у недоторканності.

Раніше воротар "бордових" розповів про парі, яке він уклав із власником команди до кінця поточної кампанії.

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