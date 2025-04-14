Забарний вперше в сезоні залишився у запасі Борнмута на матч АПЛ

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний залишився у запасі Борнмута на матч 32 туру АПЛ про ти Фулгема.

Про це повідомляє пресслужба "вишень", яка опублікувала стартовий склад, який головний тренер команди Андоні Іраола вибрав на поєдинок.

Склад Борнмута: Кепа, Керкез, Сенезі, Хейсен, Сміт, Кук, Адамс, Уаттара, Скотт, Семеньо, Еванілсон

Забарний залишився у запасі Борнмута на матч АПЛ вперше у поточному сезоні. До цього 22-річний гравець збірної України пропустив лише матчі проти Брайтона та Тоттенгема (27 і 28 тури відповідно) через дискваліфікацію після вилучення у грі з Вулвергемптоном, яка відбулася 22 лютого.

Раніше повідомлялося про те, що Забарний опинився у сфері інтересу Челсі.