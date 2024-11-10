Портал SofaScore визначив оцінку Довбика за матч проти Болоньї

Рома на власному полі зазнала поразки від Болоньї в межах 12 туру італійської Серії А (2:3).

Аналітичний портал SofaSocre визначив оцінки футболістів обох команд.

Зокрема, український форвард Артем Довбик отримав 6,8 за свій виступ. Українець провів на полі всі 90 хвилин, виконав 1 успішне обведення, віддав 2 ключові передачі та виграв 3 з 5 верхових дуелей.

Найвищий бал заробив партнер Довбика по команді, Стефан Ель-Шаараві, який оформив дубль – 8,5.

Ця поразка стала другою поспіль для "вовків" у чемпіонаті Італії. Раніше підопічні Івана Юрича поступилися Вероні з рахунком 3:2.